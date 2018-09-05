Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
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На дорозі біля готелю «Салют» утворилося велике провалля
Прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині утворився сьогодні вранці прямо біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Як стало відомо, прорвало трубу водопостачання діаметром 150 мм.
Частину дороги, де сталося провалля, обгородили обмежувальною стрічкою. На місці працюють аварійні бригади «Київводоканалу» і представники «Київпастрансу».
Тролейбуси не стають на зупинці біля готелю «Салют», біля якої сталося провалля. Автобуси зупиняються далі за місцем аварії.
Раніше повідомлялося, що прорив стався біля станції метро «Арсенальна».
Нагадаємо, 4 вересня у другій половині дня на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим на восьми вулицях столиці було відключено водопостачання.