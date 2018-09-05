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    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)

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    Яма на площі Слави на місці прорив труби - Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Фото: Главком
    Яма на площі Слави на місці прорив труби

    На дорозі біля готелю «Салют» утворилося велике провалля

    Прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині утворився сьогодні вранці прямо біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Як стало відомо, прорвало трубу водопостачання діаметром 150 мм.

    Частину дороги, де сталося провалля, обгородили обмежувальною стрічкою. На місці працюють аварійні бригади «Київводоканалу» і представники «Київпастрансу».

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    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)
    Фото: Главком

    Тролейбуси не стають на зупинці біля готелю «Салют», біля якої сталося провалля. Автобуси зупиняються далі за місцем аварії.

    Раніше повідомлялося, що прорив стався біля станції метро «Арсенальна».

    Нагадаємо, 4 вересня у другій половині дня на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим на восьми вулицях столиці було відключено водопостачання.

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