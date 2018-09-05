Масштабний прорив труби стався на площі Слави (фото, відео)



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Фото: Главком Яма на площі Слави на місці прорив труби

На дорозі біля готелю «Салют» утворилося велике провалля

Прорив труби і масштабний провал на проїжджій частині утворився сьогодні вранці прямо біля зупинки громадського транспорту на площі Слави (Печерський район) у Києві. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Як стало відомо, прорвало трубу водопостачання діаметром 150 мм.

Частину дороги, де сталося провалля, обгородили обмежувальною стрічкою. На місці працюють аварійні бригади «Київводоканалу» і представники «Київпастрансу».

Тролейбуси не стають на зупинці біля готелю «Салют», біля якої сталося провалля. Автобуси зупиняються далі за місцем аварії.

Раніше повідомлялося, що прорив стався біля станції метро «Арсенальна».

Нагадаємо, 4 вересня у другій половині дня на мережі холодного постачання у Києві сталася низка аварій. У зв'язку з цим на восьми вулицях столиці було відключено водопостачання.