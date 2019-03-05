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    Місто компенсує перебування маленьких киян у приватних садочках

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    Місто компенсує перебування маленьких киян у приватних садочках

    У столиці вже укладено перший договір про співпрацю з приватним освітнім дошкільним закладом

    У 2019 році у Києві почала працювати програма «Гроші ходять за дитиною», яка передбачає компенсацію містом певних витрат у садочках будь-якої форми власності. Подібна програма показала свою ефективність у багатьох європейських країнах, і в минулому році практично одностайно була підтримана Київською міською радою. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    «Місто зробило достатньо прості та прозорі кроки, вирахувавши вартість перебування однієї дитини у садочку для бюджету Києва. Тепер саме ця сума перераховується освітньому закладу за кожного малюка, який отримує дошкільну освіту, і батьки в такому разі можуть самі обирати заклад, що фінансуватиметься містом. Головним критерієм вибору тепер стає якість закладу та рівень навчання, тож комунальним закладам доведеться стати конкурентоспроможними», – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    У столиці вже укладено перший договір про співпрацю з приватним освітнім дошкільним закладом, і батьки відчули на собі працездатність програми «Гроші ходять за дитиною».

    Мова йде про компенсацію базового фінансового нормативу, визначеного на рівні 2500 грн.

    «Це наша відповідь скептикам, які мали сумніви в ефективності програми. Ті, хто вже встиг скористатись послугою, відтепер, як мінімум, заощадять для сімейного бюджету близько 30 тисяч гривень на рік, а це в наш час солідна сума», – підкреслив Мондриївський.

    У столиці очікують, що зі збільшенням обізнаності про дію програми, до неї активніше почнуть долучатися й інші приватні дитячі садочки.

    Нагадаємо, Київська міська рада з 1 січня запровадила нові правила для перебування у дитячих садочках столиці дітей, які не зареєстровані у місті. Батьки таких дітей тепер повинні платити за перебування їхньої дитини у комунальному садочку Києва, або плату за дитину повинні покривати з бюджету того міста чи села, де вони прописані, адже столична влада відмовляється платити за них.

    Безоплатно відвідувати дитсадки можуть також діти, чиї батьки живуть в орендованій квартирі, але договір оренди оформили офіційно.

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