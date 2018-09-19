  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)

    • Розсилка
    <span>Учасники акції під Кабміно закликають міністрів відремонтувати українські дороги</span> - Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)
    Фото: Главком
    Учасники акції під Кабміно закликають міністрів відремонтувати українські дороги

    У патрульній поліції Києва розповіли про акцію власників авто на єврономерах під Кабміном

    Станом на 14-ту годину 19 вересня, у центрі Києва під будівлею Кабміну зібралося близько 5 тис. учасників мітингу, які вимагають поліпшення умов розмитнення авто на єврономерах.

    Про це в коментарі 44.ua повідомила представник прес-служби Департаменту патрульної поліції Яна Кутова.

    Читайте також

    «Дійсно, біля Кабінету міністрів зараз проходить така акція. Акція щодо зменшення ставок і акцизного збору на б/у автомобілі. Заявлена акція буде проходити з 06:00 попередньо до 16:00. Також заявлено близько 5 тис. чоловік і 2 тис. авто. Ускладнення руху на вул. Грушевського є, але воно незначне», - розповіли в прес-службі патрульної поліції.

    Зазначається, що мітинг проходить спокійно, ніяких провокацій в урядовому кварталі не зафіксувано.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)
    Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)
    Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)
    Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)
    Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)
    Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)
    Фото: Главком

    Як повідомляв «Главком», у середу вранці в Києві під будівлею Кабінету міністрів України почали збиратися власники авто на єврономерах. Близько 150 машин припаркувалися на проїжджій частині.

    Читайте також
    Кабмін акція протести у Києві поліція євробляхери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ