Мітинг «євробляхерів»: під Кабмін з’їхалося близько 2 тис. авто (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Учасники акції під Кабміно закликають міністрів відремонтувати українські дороги

У патрульній поліції Києва розповіли про акцію власників авто на єврономерах під Кабміном

Станом на 14-ту годину 19 вересня, у центрі Києва під будівлею Кабміну зібралося близько 5 тис. учасників мітингу, які вимагають поліпшення умов розмитнення авто на єврономерах.

Про це в коментарі 44.ua повідомила представник прес-служби Департаменту патрульної поліції Яна Кутова.

«Дійсно, біля Кабінету міністрів зараз проходить така акція. Акція щодо зменшення ставок і акцизного збору на б/у автомобілі. Заявлена акція буде проходити з 06:00 попередньо до 16:00. Також заявлено близько 5 тис. чоловік і 2 тис. авто. Ускладнення руху на вул. Грушевського є, але воно незначне», - розповіли в прес-службі патрульної поліції.

Зазначається, що мітинг проходить спокійно, ніяких провокацій в урядовому кварталі не зафіксувано.

Як повідомляв «Главком», у середу вранці в Києві під будівлею Кабінету міністрів України почали збиратися власники авто на єврономерах. Близько 150 машин припаркувалися на проїжджій частині.