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    «Євробляхери» знову заблокували урядовий квартал: де не можна проїхати

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    Машини на єврономерах припаркувалися на проїжджій частині на вулиці Грушевського - «Євробляхери» знову заблокували урядовий квартал: де не можна проїхати
    Фото: Главком
    Машини на єврономерах припаркувалися на проїжджій частині на вулиці Грушевського

    Сьогодні на засіданні Кабміну має розглядатися питання щодо розмитнення автомобілів на європейській реєстрації

    У середу, 19 вересня, вранці в Києві під будівлею Кабінету міністрів України почали збиратися власники авто на єврономерах. Близько 150 машин припаркувалися на проїжджій частині.

    У зв'язку з цим на дорогах утворився затор, повідомляє Інформатор.

    Причиною збору активістів стало засідання Кабінету міністрів, на якому будуть вносити правки до законопроекту щодо розмитнення автомобілів. Власники «євроблях» переживають про подальшу долю прийняття рішення.

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    Через зібрання «євроблахерів» затруднено проїзд по вулиці Михайла Грушевського, на Європейській площі, а також частково тягнеться Хрещатик у сторону Європейської площі.


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    Нагадаємо, у липні водії автомобілів на єврономерах теж влаштували чергову акцію протесту у центрі Києва. Вони заблокували урядовий квартал, вулицю Грушевського від Арсенальної до Європейської площі.

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    Кабмін Київ автомобіль транспорт вулиця євробляхери
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