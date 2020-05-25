Музей на Троєщині, Дарницька рекреаційна зона: лівобережжя Києва стане центром культури та дозвілля



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Розробники проєкту Генплану Києва запропонували створювати громадські центри на лівобережжі

У проєкті Генерального плану Києва особливу увагу приділено створенню публічних просторів з усіма умовами для відпочинку та дозвілля, а також для проведення громадських заходів для всіх містян, у тому числі людей з інвалідністю. Про це повідомили в комунальній організації «Київгенплан».

«Проєкт Генплану передбачає, зокрема, розвиток лівобережного загальноміського багатофункціонального центру, орієнтованого на проведення міжнародних та національних масових заходів у сфері культури та дозвілля, – уточнив начальник КО «Київгенплан» Сергій Броневицький. – Біля Дніпра створюється паркова зона. Закладено ідею подовження на північ уздовж масиву Русанівських садів до житлового масиву Троєщина набережної з велосипедно-пішохідним рухом, зв’язаної з пляжною зоною. Крім того, намічено створити етнографічний музей на Троєщині в урочищі «Городище».

Відповідно до рекомендацій експертів мерії Лейпцига у проєкті Генплану Києва передбачено створити центральне ядро загальноміського лівобережного центру із закладенням важливої громадської будівлі музейного призначення (музей сучасного мистецтва) біля виставкового центру в районі станції метро «Лівобережна».

Крім того, на лівобережжі розробники проєкту Генплану пропонують створити Дарницьку рекреаційну зону, яка включатиме парки культури і відпочинку, рекреаційні ліси, лісопарки, а також комплекси закладів відпочинку.

Нагадаємо, проєктом Генерального плану Києва намічено збільшення місткості та кількості масових спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд загальноміського та місцевого рівня майже удвічі.

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