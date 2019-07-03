На березі річки в Києві повісився чоловік (фото)



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Тіло чоловіка виявила жінка, яка проходила парком

У вівторок, 2 липня, на березі річки у Подільському районі Києва в парку Моряків, який знаходиться недалеко від вулиці Електриків, жінка натрапила на жахливу знахідку. На дереві висів чоловік без ознак життя.

Про це повідомляє Інформатор.

Коли на місце приїхали поліцейські, там на них чекала жінка, яка і зателефонувала на «102». Вона розповіла, що йшла по зеленій зоні парку і помітила чоловіка в кущах.

Лікарям, які прибули на місце, залишалося лише констатувати смерть.

Попередньо, чоловік покінчив життя самогубством і повісився.

Співробітники слідчо-оперативної групи оглянули тіло, але слідів насильницької смерті не виявили.

Особа чоловіка не встановлена. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у червні у Дарницькому районі Києва, недалеко від станції метро «Червоний хутір», виявили повішеного хлопця.