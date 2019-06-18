Зниклого безвісти студента знайшли повішеним у лісі в Києві (фото)



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Тіло на дереві виявив чоловік, який ішов лісом Фото: Інформатор

Хлопець знаходився в розшуку з 12 червня як зниклий безвісти

У Дарницькому районі Києва, недалеко від станції метро «Червоний хутір», виявили повішеного хлопця. Тіло, що вже почало розкладатися, виявив чоловік, який ішов по лісі.

Про моторошну знахідку правоохоронцям повідомили 17 червня близько 13:30. Про це повідомляє Інформатор.

Тіло було повішено на сорочці, другий кінець одягу був прив'язаний до гілки дерева. Під час огляду на тілі виявлено татуювання, а поруч - рюкзак з особистими речами і телефоном.

Особу загиблого встановили. Ним виявився 19-річний студент КНУКіМ, який знаходився в розшуку з 12 червня, так як значився зниклим без вісти. Хлопець пішов з гуртожитку і більше на зв'язок не виходив.

Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 24 квітня в Києві на території ВДНГ знайшли тіло молодого хлопця. Тіло, яке висіло на одному з дерев в зеленій зоні, виявили бігуни.

Раніше у Львові знайшли повішеним громадянина Ісландії. 39-ти річний чоловік вкоротив собі віку на дитячому майданчику.