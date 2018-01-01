На Борщагівці сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула людина

Через пожежу на Борщагівці загинула людина

У неділю, 28 січня, сталася пожежа у Києві за адресою вул. Гната Юри, 14. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві. За його даними, повідомлення про пожежу надійшло о 14:20. [GALLERY_BLOCK] Загоряння сталося в квартирі на 1-му поверсі 9 ти поверхового житлового будинку. О 15:00 пожежу локалізували та вже о 15:02 —



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Через пожежу на Борщагівці загинула людина

У неділю, 28 січня, сталася пожежа у Києві за адресою вул. Гната Юри, 14. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві.

За його даними, повідомлення про пожежу надійшло о 14:20.

Загоряння сталося в квартирі на 1-му поверсі 9 ти поверхового житлового будинку. О 15:00 пожежу локалізували та вже о 15:02 — ліквідували.

З квартири, де сталася пожежа, врятовано 3-х потерпілих, з будинку було евакуйовано 10 чоловік. Під час ліквідації вогнеборці виявили в квартирі господаря квартири без явних ознак життя.

Причини займання встановить слідство.