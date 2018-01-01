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    На Борщагівці сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула людина

    Через пожежу на Борщагівці загинула людина
    У неділю, 28 січня, сталася пожежа у Києві за адресою вул. Гната Юри, 14. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві. За його даними, повідомлення про пожежу надійшло о 14:20. [GALLERY_BLOCK] Загоряння сталося в квартирі на 1-му поверсі 9 ти поверхового житлового будинку. О 15:00 пожежу локалізували та вже о 15:02 —
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    Через пожежу на Борщагівці загинула людина

    У неділю, 28 січня, сталася пожежа у Києві за адресою вул. Гната Юри, 14. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Києві.

    За його даними, повідомлення про пожежу надійшло о 14:20.

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    На Борщагівці сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула людина
    На Борщагівці сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула людина
    На Борщагівці сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула людина
    На Борщагівці сталася пожежа у багатоповерхівці: загинула людина

    Загоряння сталося в квартирі на 1-му поверсі 9 ти поверхового житлового будинку. О 15:00 пожежу локалізували та вже о 15:02 — ліквідували.

    З квартири, де сталася пожежа, врятовано 3-х потерпілих, з будинку було евакуйовано 10 чоловік. Під час ліквідації вогнеборці виявили в квартирі господаря квартири без явних ознак життя.

    Причини займання встановить слідство.

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