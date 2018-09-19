На Броварському проспекті біля входу в метро з’явилося сміттєве звалище



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Фото: Інформатор У великій купі сміття можна виявити що завгодно

Сміття поступово починає захоплювати крайню смугу проїжджої частини

У Києві на Броварському проспекті, прямо біля входу на станцію метро «Лісова» розростається гора сміття. Поруч зупинка декількох маршрутів громадського транспорту і величезний потік людей, які змушені терпіти неприємний запах і спостерігати за далекою від естетики картиною.

Місцеві жителі звинувачують у всьому продавців торгових кіосків. Про це повідомляє Інформатор.

У великій купі сміття можна виявити що завгодно: від залишків їжі до автомобільних покришок.

Перехожі кажуть, що це справа рук продавців кіосків. МАФів на зупинці кілька десятків, а сміттєвий бак всього один. Та й той стоїть переповнений, а навколо нього починає збиратися нова гора мотлоху.

Люди сподіваються, що комунальні служби найближчим часом звернуть увагу на цю проблему. А в цей час сміття поступово починає захоплювати крайню смугу Броварського проспекту.

Як повідомлялося, 11 вересня сміттєспалювальний завод «Енергія» відновив роботу після планових ремонтних робіт і знову прийматиме тверді побутові відходи.