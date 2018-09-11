Відновлює роботу єдиний діючий в Україні сміттєспалювальний завод



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Сміттєспалювальний завод «Енергія»

На сміттєспалювальному заводі «Енергія» місяць тривав ремонт

11 вересня сміттєспалювальний завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» відновлює роботу після планових ремонтних робіт і знову прийматиме тверді побутові відходи. Після щорічного планового ремонту обладнання готове до роботи взимку – перетворювати побутові відходи на корисну енергію для забезпечення киян теплом і гарячою водою. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Нагадаємо, що 10 серпня завод «Енергія» призупинив свою роботу для проведення планових ремонтних робіт. Це необхідно було для того, щоб підготувати обладнання до роботи в посиленому режимі під час опалювального періоду та оглянути і відремонтувати те устаткування, до якого в робочому стані немає доступу.

«Протягом місяця ми відремонтували бункер побутових відходів, виконали власними силами ремонти котлів, насосного обладнання та арматури, а також привели в належний стан обладнання двох бойлерних. Ми реалізували усі необхідні роботи для того, щоб завод міг працювати взимку. Сьогодні «Енергія» – єдиний в Україні сміттєспалювальний завод. Тож ми не можемо собі дозволити щоб він стояв, адже його робота вкрай важлива для Києва. Завод спалює близько 25% столичних відходів, а це майже 750 тонн сміття щодоби! Це ті відходи, які інші вивозять на звалища – ми ж повністю утилізовуємо їх, а взамін отримуємо теплову енергію для мешканців житлових масивів «Позняки» та «Осокорки», – розповів директор СП «Завод «Енергія» Сергій Крикун.

Відновлення роботи заводу буде проходити поступово. Спочатку запустять один котел, а пізніше й інші котлоагрегати. Прийом побутових відходів нарощуватимуть також поступово. Перші три доби завод прийматиме по 250 тонн відходів, а потім по 500 і зрештою вийде на свій робочий режим – 750 тонн. Такий плавний вхід у роботу необхідний для безпечної роботи обладнання та накопичення і підготовки сміття до спалювання.

Крім того, на заводі «Енергія» триває капітальний ремонт електрофільтру №2 та крану побутових відходів.

Раніше повідомлялося, що з 15 серпня до 15 вересня включно триватиме ремонт єдиного діючого в Україні сміттєспалювального заводу «Енергія».