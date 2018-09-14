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    Рух шляхопроводом на вулиці Бойчука знову обмежено

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    Рух шляхопроводом на вулиці Бойчука знову обмежено

    На шляхопроводі на вул. Бойчука продовжуються ремонтні роботи

    У зв’язку з продовженням ремонту шляхопроводу на вул. Михайла Бойчука рух транспорту буде частково обмежено до 24 вересня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «З 15.09.2018 до 18:00 год. 24.09.2018 у зв’язку з продовженням ремонтних робіт на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука рух транспорту буде частково обмежено у напрямку центру міста», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, рух транспорту на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука було обмежено з 28 серпня до 5 вересня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт. 

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