Рух шляхопроводом на вулиці Бойчука знову обмежено



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На шляхопроводі на вул. Бойчука продовжуються ремонтні роботи

У зв’язку з продовженням ремонту шляхопроводу на вул. Михайла Бойчука рух транспорту буде частково обмежено до 24 вересня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«З 15.09.2018 до 18:00 год. 24.09.2018 у зв’язку з продовженням ремонтних робіт на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука рух транспорту буде частково обмежено у напрямку центру міста», - йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, рух транспорту на шляхопроводі на вул. Михайла Бойчука було обмежено з 28 серпня до 5 вересня у зв’язку з виконанням ремонтних робіт.