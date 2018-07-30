На будівництві багатоповерхівки в Ірпені сталося вбивство



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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві під час його спроби втекти в іншу область

Затримано зловмисника, який на будівництві у м. Ірпінь Київської області спричинив потерпілому смертельне ножове поранення, а потім, залишивши місце вчинення злочину, намагався втекти до іншої області. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що в липні поточного року між двома працівниками, які перебували на будівництві високоповерхівки в м. Ірпінь, виник конфлікт, у ході якого один із чоловіків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, схопив ніж та наніс потерпілому один удар в область шиї. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці події», - інформують у прокуратурі.

У подальшому, зловмисник з місця вчинення кримінального правопорушення зник та з метою ухилення від кримінальної відповідальності вирушив до автовокзалу в Київ, звідки збирався поїхати до іншої області.

Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 42-річному зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Досудове розслідування триває.