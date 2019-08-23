На десятьох станціях столичної підземки припиняється продаж карток метро (список)



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Жетони і зелені картки метро виводяться з обігу

У касах метро можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card

Київ впроваджує електронний квиток, тому з 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах низки станцій підземки. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, картка метро вже не продаватиметься на станціях:

«Хрещатик» (центральний вихід)

«Театральна»

«Майдан Незалежності»

«Академмістечко» (вихід до магазину NOVUS)

«Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»)

«Арсенальна»

«Теремки» (вихід до ТЦ «Магелан»)

«Сирець»

«Почайна» (вихід до вул. С.Бандери)

«Площа Льва Толстого».

Натомість у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Водночас, можна використати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактною карткою метро як звичайно.

На станції «Площа Льва Толстого» також реалізовуватиметься QR-квиток.

Більше про електронний квиток тут https://transport.kyivcity.gov.ua/.

Як повідомлялося, метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро. Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають.