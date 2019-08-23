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    На десятьох станціях столичної підземки припиняється продаж карток метро (список)

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    Жетони і зелені картки метро виводяться з обігу - На десятьох станціях столичної підземки припиняється продаж карток метро (список)
    Жетони і зелені картки метро виводяться з обігу

    У касах метро можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card

    Київ впроваджує електронний квиток, тому з 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах низки станцій підземки. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, картка метро вже не продаватиметься на станціях:

    • «Хрещатик» (центральний вихід)
    • «Театральна»
    • «Майдан Незалежності»
    • «Академмістечко» (вихід до магазину NOVUS)
    • «Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»)
    • «Арсенальна»
    • «Теремки» (вихід до ТЦ «Магелан»)
    • «Сирець»
    • «Почайна» (вихід до вул. С.Бандери)
    • «Площа Льва Толстого».

    Натомість у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Водночас, можна використати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактною карткою метро як звичайно.

    На станції «Площа Льва Толстого» також реалізовуватиметься QR-квиток.

    Більше про електронний квиток тут https://transport.kyivcity.gov.ua/.

    Як повідомлялося, метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро. Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають.

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