На десятьох станціях столичної підземки припиняється продаж карток метро (список)
У касах метро можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card
Київ впроваджує електронний квиток, тому з 25 серпня картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах низки станцій підземки. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».
Так, картка метро вже не продаватиметься на станціях:
- «Хрещатик» (центральний вихід)
- «Театральна»
- «Майдан Незалежності»
- «Академмістечко» (вихід до магазину NOVUS)
- «Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»)
- «Арсенальна»
- «Теремки» (вихід до ТЦ «Магелан»)
- «Сирець»
- «Почайна» (вихід до вул. С.Бандери)
- «Площа Льва Толстого».
Натомість у цих касах можна придбати та поповнити Kyiv Smart Card. Водночас, можна використати раніше записані поїздки, скориставшись безконтактною карткою метро як звичайно.
На станції «Площа Льва Толстого» також реалізовуватиметься QR-квиток.
Більше про електронний квиток тут https://transport.kyivcity.gov.ua/.
Як повідомлялося, метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро. Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають.