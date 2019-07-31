Метро Києва відмовиться від «зелених карток»



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Картки метро вже припинили продавати на одному з вестибюлів станції «Теремки»

Метрополітен Києва відмовиться не лише від жетонів, але й від карток метро. Про це «Хмарочосу» повідомила речниця підприємства Наталя Макогон.

Якщо жетони буде повністю виведено з обігу до 31 жовтня, то «зелені картки» ще деякий час діятимуть. Конкретні терміни в метрополітені поки не називають.

Втім, картки метро вже припинили продавати в одному з вестибюлів станції «Теремки».

«У перспективі за рішенням міста має працювати лише електронний квиток. 29 липня уже перший вестибюль на Теремках так запрацював. (Картки метро) не продаються, проходити ще можна. Наразі поки перехідний період, всі інструменти працюють», – повідомила Наталя Макогон.

Щодо жетонів, то їх вже повністю припиняють використовувати на окремих вестибюлях станцій метро: «Позняки», «Теремки» та «Іподром», «Нивки», «Кловська».

У КМДА оголосили, що 31 жовтня місто офіційно перейде на е-квиток. Оплатити проїзд можна буде разовими квитками з QR-кодами та Kyiv Smart Card. Остання, на відміну від «зеленої картки» метро, коштує 50 гривень і ця вартість не повертається.

КП «Київський метрополітен» закупить 150 «автоматизованих робочих місць касирів», які продаватимуть картки.

Раніше повідомлялося, що один із вестибюлів на «Позняках» перестане продавати і приймати жетони з 21 липня.

Нагадаємо, що жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.

Як платити в метро:

картка метро

продається на працює на усіх станціях, як за готівку так і безготівково

заставна вартість 15 грн (повертається при здачі картки після використання поїздок у касу)

вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості

можна проводити групу осіб (наприклад, якщо ви везете дітей на екскурсію)

дійсна рік після останньої поїздки

безконтактна банківська картка

працює на жовтих турнікетах

вартість поїздки 8 грн

працює з додатками ApplePay та GooglePay

е-квиток

працює як в метро, так і в наземному транспорті (турнікети позначені)

в метро продається на станціях «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Лісова», «Арсенальна», «Академмістечко», «Теремки», «Видубичі», «Почайна»

вартість 50 грн

вартість поїздок від 8 до 6,5 грн, в залежності від кількості

поповнення он-лайн

Як повідомлялося, у київському метрополітені з 15 липня у перших двох вестибюлях припинили продаж і прийом жетонів.