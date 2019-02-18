На двох центральних станціях столичного метро шукають бомбу



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Станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» зачинено для пасажирів

Надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій «Хрещатик» і «Майдан Незалежності»

У понеділок, 18 лютого, близько 11:45 було закрито для пасажирів станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності». Також станції зачинено для пересадки.

Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

«Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за минулий тиждень (з 11 до 17 лютого) столичні рятувальники здійснили 8 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 23 виїзди по заявкам щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.