На двох центральних станціях столичного метро шукають бомбу
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Станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» зачинено для пасажирів
Надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій «Хрещатик» і «Майдан Незалежності»
У понеділок, 18 лютого, близько 11:45 було закрито для пасажирів станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності». Також станції зачинено для пересадки.
Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».
«Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, за минулий тиждень (з 11 до 17 лютого) столичні рятувальники здійснили 8 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 23 виїзди по заявкам щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.