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    На двох центральних станціях столичного метро шукають бомбу

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    <span lang="UK">Станції метро &laquo;Хрещатик&raquo; і &laquo;Майдан Незалежності&raquo; зачинено для пасажирів</span> - На двох центральних станціях столичного метро шукають бомбу
    Станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» зачинено для пасажирів

    Надійшло анонімне повідомлення про замінування станцій «Хрещатик» і «Майдан Незалежності»

    У понеділок, 18 лютого, близько 11:45 було закрито для пасажирів станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності». Також станції зачинено для пересадки.

    Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

    «Анонімне повідомлення про мінування. Правоохоронці проводять перевірку», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень (з 11 до 17 лютого) столичні рятувальники здійснили 8 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 23 виїзди по заявкам щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

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