Минулого тижня у Києві сталося 74 пожежі і вісім «замінувань»



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На пожежах загинула одна людина

Впродовж минулого тижня (з 11 по 17 лютого) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 167 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

«Зокрема, за даний час вогнеборці ліквідували 74 пожежі, 8 аварій, 14 разів надавали допомогу населенню столиці, 21 раз – іншим службам міста, 40 разів виїжджали на хибні виклики. За даний період на пожежах загинула 1 особа, 1 людина травмована та врятовано 2 громадян (із них 1 дитина)», - йдеться в повідомленні.

На водних об’єктах міста за вказаний період загинула 1 особа. Врятовано 2 людини. З початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 5 людей, врятовано 9 осіб.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 8 виїздів на мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 23 виїзди по заявкам щодо мінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявились хибними.

Нагадаємо, 15 лютого сталася пожежа у магазині Roshen на вул. Срібнокільській, 11-Г у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці з'ясували, що це був підпал.