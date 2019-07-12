На Голосіївському колекторі триває масштабний ремонт (фото, відео)



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Розроблено котлован та збудовано нову камеру із кілець діаметром 3000 мм Фото: Київводоканал

Аварія на Голосіївському колекторі сталася в районі каналізаційної камери №15

У Голосіївському районі столиці тривають відновлювальні роботи на каналізаційному колекторі діаметром 1500 мм, де сталася аварія внаслідок газової корозії залізобетону. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

«В радянські часи будівництво колекторів із залізобетону було нормою, проте з часом з’ясувалося, що цей матеріал не підходить для каналізаційних мереж. В процесі транспортування стічних вод такою мережею через сірководень, який виділяється із стоків, йде активна корозія верхньої частини колекторів: бетон стає крихким, сталева арматура іржавіє, труба втрачає міцність і руйнується», - зазначили в компанії.

Аварія на Голосіївському колекторі сталася в районі каналізаційної камери №15 (просп. Голосіївський, 110) – внаслідок дії газової корозії залізобетонна плита обвалилася всередину камери.

Аварійно-відновлювальні роботи проводяться із використанням сучасних матеріалів. За останній час було розроблено котлован та збудовано нову камеру із кілець діаметром 3000 мм, футурованих поліетиленом, що є стійкий до газової корозії.

Паралельно, для убезпечення від можливих аварій, ведуться масштабні планові роботи на каналізаційній камері №7 (проспект Голосіївський, 130). Дана камера має значні габарити - її діаметр складає 5,5 метрів (майже діаметр тунелю метро), а заглиблена в землю вона на 17 метрів (висота семиповерхового будинку).

У «Київводоканалі» зазначили, що каналізаційна система зараз продовжує працювати в штатному режимі.

«Крім підвищення надійності системи, в результаті робіт також буде суттєво зменшено розповсюдження неприємного запаху в районі залягання колектору. Просимо киян із розумінням поставитись до тимчасових незручностей», - повідомили в компанії.