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    На Хрещатику можна отримати легкий душ (відео)

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    На Хрещатику працюють рамки-розпилювачі - На Хрещатику можна отримати легкий душ (відео)
    На Хрещатику працюють рамки-розпилювачі
    Фото: скріншот відео

    Рамки-розпилювачі з'явилися на центральній вулиці Києва

    У центрі Києва встановили рамки-розпилювачі, під якими можна освіжитися у літню спеку.

    Як повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва, такі рамки з’явилися на Майдані Незалежності.

    «Для ваших вдалих прогулянок столицею в спекотні літні дні, ми приготували дещо цікавеньке. Відтепер кожен може «знизити градус» спеки, отримавши легкий душ та просто подихавши водним пилом, крокуючи по своїх справах Майданом Незалежності», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що у столичних парках встановили рамки-розпилювачі, під якими можна освіжитися.

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