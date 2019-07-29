На Хрещатику можна отримати легкий душ (відео)



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На Хрещатику працюють рамки-розпилювачі Фото: скріншот відео

Рамки-розпилювачі з'явилися на центральній вулиці Києва

У центрі Києва встановили рамки-розпилювачі, під якими можна освіжитися у літню спеку.

Як повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Шевченківського району Києва, такі рамки з’явилися на Майдані Незалежності.

«Для ваших вдалих прогулянок столицею в спекотні літні дні, ми приготували дещо цікавеньке. Відтепер кожен може «знизити градус» спеки, отримавши легкий душ та просто подихавши водним пилом, крокуючи по своїх справах Майданом Незалежності», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у столичних парках встановили рамки-розпилювачі, під якими можна освіжитися.