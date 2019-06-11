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    Порятунок від спеки: у столичних парках встановили рамки-розпилювачі (фото)

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    Рамка-розпилювач допоможе освіжитися - Порятунок від спеки: у столичних парках встановили рамки-розпилювачі (фото)
    Рамка-розпилювач допоможе освіжитися

    Фахівці дають поради, як рятуватися від спеки і вберегти здоров'я

    У столиці панує літня спека. У зв’язку з цим у парках міста почали встановлювати рамки-розпилювачі, під якими можна освіжитися.

    Зокрема, такі рамки з’явилися парках Дніпровського району Києва: «Перемога», «Аврора» та парку по вул. Шумського.

    «Там вже на Вас чекають освіжаючі рамки-розпилювачі. Ми впевнені що завдяки їм ваш відпочинок буде комфортнішим та емоційнішим, адже саме це викликає позитивні емоції не лише у дітлахів, а й у дорослих!Гарних та комфортних прогулянок», - повідомило комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району Києва. 

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    Порятунок від спеки: у столичних парках встановили рамки-розпилювачі (фото)
    Порятунок від спеки: у столичних парках встановили рамки-розпилювачі (фото)

    А КП УЗН Оболонського району дало поради, як рятуватись від літньої спеки та вберегти здоров'я:

    1. Уникайте прямих сонячних променів. Особливо, коли сонце знаходиться в найбільш активній фазі: з 12.00 до 16.00
    2. Носіть головний убір або парасольку від сонця
    3. У приміщенні з кондиціонером не потрібно виставляти одразу низьку температуру, її слід зменшувати поступово. Різниця температур на вулиці та в приміщенні не повинна перевищувати 10 °С. Зайшовши всередину зі спекотної вулиці, не ставайте під прямий потік холодного повітря, інакше ризикуєте застудитися.
    4. Вживайте більше рідини. Рекомендовано пити компот, узвар, підкислену воду. Намагайтесь не вживати газованих напоїв
    5. Обмежте себе в жирній та гострій їжі. Та й взагалі у спеку рекомендують їсти менше, недарма й не хочеться. Віддавайте перевагу овочам та сезонним фруктам
    6. Носіть світлий і просторий одяг з натуральних тканин
    7. Уникайте вживання алкоголю, особливо «сильних» напоїв (горілка, коньяк). Обмежте куріння
    8. Замініть каву на чай. У чаї міститься достатня кількість кофеїну для того, щоб бути активним, і чай не вимиває з організму рідину, як це робить кава
    9. Займайтеся спортом або вранці, або ввечері, коли сонце не дуже активне. У спеку організм значно збільшує енерговитрати, і зайві навантаження ускладнюють адаптацію до підвищеної температури
    10. Частіше дивіться на зелене. У спеку люди схильні до астенії - загального занепаду сил, а зелений колір заспокоює та додає бадьорості, допомагає адаптуватися до стресу.
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