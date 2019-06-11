Порятунок від спеки: у столичних парках встановили рамки-розпилювачі (фото)
Рамка-розпилювач допоможе освіжитися
Фахівці дають поради, як рятуватися від спеки і вберегти здоров'я
У столиці панує літня спека. У зв’язку з цим у парках міста почали встановлювати рамки-розпилювачі, під якими можна освіжитися.
Зокрема, такі рамки з’явилися парках Дніпровського району Києва: «Перемога», «Аврора» та парку по вул. Шумського.
«Там вже на Вас чекають освіжаючі рамки-розпилювачі. Ми впевнені що завдяки їм ваш відпочинок буде комфортнішим та емоційнішим, адже саме це викликає позитивні емоції не лише у дітлахів, а й у дорослих!Гарних та комфортних прогулянок», - повідомило комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району Києва.
Читайте також
А КП УЗН Оболонського району дало поради, як рятуватись від літньої спеки та вберегти здоров'я:
- Уникайте прямих сонячних променів. Особливо, коли сонце знаходиться в найбільш активній фазі: з 12.00 до 16.00
- Носіть головний убір або парасольку від сонця
- У приміщенні з кондиціонером не потрібно виставляти одразу низьку температуру, її слід зменшувати поступово. Різниця температур на вулиці та в приміщенні не повинна перевищувати 10 °С. Зайшовши всередину зі спекотної вулиці, не ставайте під прямий потік холодного повітря, інакше ризикуєте застудитися.
- Вживайте більше рідини. Рекомендовано пити компот, узвар, підкислену воду. Намагайтесь не вживати газованих напоїв
- Обмежте себе в жирній та гострій їжі. Та й взагалі у спеку рекомендують їсти менше, недарма й не хочеться. Віддавайте перевагу овочам та сезонним фруктам
- Носіть світлий і просторий одяг з натуральних тканин
- Уникайте вживання алкоголю, особливо «сильних» напоїв (горілка, коньяк). Обмежте куріння
- Замініть каву на чай. У чаї міститься достатня кількість кофеїну для того, щоб бути активним, і чай не вимиває з організму рідину, як це робить кава
- Займайтеся спортом або вранці, або ввечері, коли сонце не дуже активне. У спеку організм значно збільшує енерговитрати, і зайві навантаження ускладнюють адаптацію до підвищеної температури
- Частіше дивіться на зелене. У спеку люди схильні до астенії - загального занепаду сил, а зелений колір заспокоює та додає бадьорості, допомагає адаптуватися до стресу.