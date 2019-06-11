Порятунок від спеки: у столичних парках встановили рамки-розпилювачі (фото)



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Рамка-розпилювач допоможе освіжитися

Фахівці дають поради, як рятуватися від спеки і вберегти здоров'я

У столиці панує літня спека. У зв’язку з цим у парках міста почали встановлювати рамки-розпилювачі, під якими можна освіжитися.

Зокрема, такі рамки з’явилися парках Дніпровського району Києва: «Перемога», «Аврора» та парку по вул. Шумського.

«Там вже на Вас чекають освіжаючі рамки-розпилювачі. Ми впевнені що завдяки їм ваш відпочинок буде комфортнішим та емоційнішим, адже саме це викликає позитивні емоції не лише у дітлахів, а й у дорослих!Гарних та комфортних прогулянок», - повідомило комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району Києва.

А КП УЗН Оболонського району дало поради, як рятуватись від літньої спеки та вберегти здоров'я: