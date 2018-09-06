На Хрещатику натовп молодиків напав на геїв, одного підрізали (фото, відео)



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Фото: Інформатор Поліція затримала хлопців, які напали на представників ЛГБТ

Молоду людину, якого вдарили ножем, забрала «швидка»

У четвер, 6 вересня, на вулиці Хрещатик натовп молодиків напав на представників ЛГБТ. Одного з хлопців три рази вдарили ножем в груди.

Напад стався близько 5:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами постраждалих представників ЛГБТ, вони відпочивали на лавці після відвідин нічного клубу. В цей час до них підійшли кілька хлопців і дівчат. Молоді люди почали агресивно коментувати одяг і зовнішність відпочиваючих і всіляко ображати їх, спираючись на нетрадиційну орієнтацію компанії. Незабаром між обома компаніями зав'язалася бійка, в результаті якої підлітки дістали ніж і три рази вдарили одного з геїв в область серця.

На цьому молодики не зупинилися, вони відібрали у потерпілого мобільний телефон і почали розпивати спиртні напої на лавочці недалеко від місця події. Наряд поліції, що прибув за викликом, швидко знайшов зловмисників. Побачивши правоохоронців, підлітки почали викидати всі речові докази. Один ніж вони викинули в клумбу, другий - в урну поруч з лавкою, а вкрадений телефон - в кущі.

Копи наділи на хлопців наручники і стали чекати слідчо-оперативну групу. В цей час супутниці молодих людей влаштували істерику, матюкалися і вели себе неадекватно. А хлопці кричали, що вони ні в чому не винні і нікого не чіпали. Слідчі, які прибули, провели поверхневий огляд молодиків на наявність у них ножів і іншої зброї, після чого забрали хлопців у відділення поліції.

Молоду людину, якого вдарили ножем, забрала «швидка». На місці працювали шість екіпажів патрульної поліції, слідчо-оперативна група і медики.