На Хрещатику у Києві горів ресторан



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На місці працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки

У суботу, 25 серпня, в Києві за адресою Хрещатик, 12 сталася пожежа. Горів ресторан Damas. Виклик на лінію 101 надійшов близько 7:50.

Попередньо, площа пожежі склала більше 35 квадратних метрів. Сусідні приміщення були сильно задимлені. Однак, коли почали гасити всередині, то вогонь перекинувся на трубу витяжки та вирвався назовні.

Виникли труднощі при гасінні, так як необхідно було знеструмити приміщення, а співробітники ДТЕК «Київські електромережі» їхали близько 30 хвилин. Фахівців викликали о 08:10. Але знеструмити приміщення їм вдалося лише о 09:44. За попередньою інформацією, пожежа почалася з електрощитка в Damas.

Рятувальники тривалий час ліквідували пожежу, щоб не дати вогню поширитися далі. Станом на 9:56 полум'я повністю загасили. На місці працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Джерело: Інформатор