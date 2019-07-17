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    Новини

    На Канівському водосховищі зловили рибних браконьєрів із шістьма сітками (фото)

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    У чоловіків вилучили рибу і сітки - На Канівському водосховищі зловили рибних браконьєрів із шістьма сітками (фото)
    У чоловіків вилучили рибу і сітки
    Фото: Нацполіція

    Двох чоловіків спіймали «на гарячому» на узбережжі Канівського водосховища

    Сьогодні, 17 липня, близько 6-ї години ранку працівниками водної поліції Переяслав-Хмельницького відділу під час несення служби було виявлено осіб, які сітками здійснювали незаконний вилов риби (водних біоресурсів). 

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Двох чоловіків спіймали «на гарячому» прямо на узбережжі Канівського водосховища. Свій незаконний водний промисел правопорушники вершили неподалік села Цибулі.  

    У них вилучили 6 сіток завдовжки 420 метрів.

    На момент, коли чоловіків виявила поліція, у пастці вже була риба – 47 карасів та 2 судаки. Державі нанесено збитків на суму 1819 гривень.  

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    На Канівському водосховищі зловили рибних браконьєрів із шістьма сітками (фото)
    На Канівському водосховищі зловили рибних браконьєрів із шістьма сітками (фото)

    На місце події було викликано працівників рибоохоронного патруля для складання адміністративних матеріалів. Складено два протоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні порушення (грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафів: на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн) і на посадових осіб – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої).

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