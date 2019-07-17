На Канівському водосховищі зловили рибних браконьєрів із шістьма сітками (фото)



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У чоловіків вилучили рибу і сітки Фото: Нацполіція

Двох чоловіків спіймали «на гарячому» на узбережжі Канівського водосховища

Сьогодні, 17 липня, близько 6-ї години ранку працівниками водної поліції Переяслав-Хмельницького відділу під час несення служби було виявлено осіб, які сітками здійснювали незаконний вилов риби (водних біоресурсів).

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Двох чоловіків спіймали «на гарячому» прямо на узбережжі Канівського водосховища. Свій незаконний водний промисел правопорушники вершили неподалік села Цибулі.

У них вилучили 6 сіток завдовжки 420 метрів.

На момент, коли чоловіків виявила поліція, у пастці вже була риба – 47 карасів та 2 судаки. Державі нанесено збитків на суму 1819 гривень.

На місце події було викликано працівників рибоохоронного патруля для складання адміністративних матеріалів. Складено два протоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні порушення (грубе порушення правил рибальства тягне за собою накладення штрафів: на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн) і на посадових осіб – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої).