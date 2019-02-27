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    Новини

    На карантин у Києві закрито сім шкіл (список)

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    На карантин у Києві закрито сім шкіл (список)

    Частково призупинено навчальний процес у 17 школах

    За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 24 школах. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    Це пов’язано із високим рівнем захворюваності на грип і ГРВІ серед дітей.

    «Зокрема, навчання призупинено повністю у 7 ЗЗСО, а частково – у 17 ЗЗСО», – уточнив Поворозник.

    Так, за його словами, освітній процес призупинено:

    • Голосіївський район – 4 ЗЗСО (частково);
    • Деснянський район – усього 3 ЗЗСО з них: 1 –повністю, 2 – частково;
    • Дніпровський район – усього 3 ЗЗСО, з них: 1 – повністю, 2 – частково;
    • Оболонський район – усього 2 ЗЗСО, з них: 1 – повністю, 1 – частково;
    • Печерський район – усього 1 ЗЗСО (повністю);
    • Подільський район – усього 2 ЗЗСО, із них: 1 – повністю, 1 – частково;
    • Святошинський район – усього 5 ЗЗО (частково);
    • Солом’янський район – усього 4 ЗЗСО із них: 2 – повністю, 2 – частково.

    Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    Як повідомлялося, у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення.

    Тиждень тому у Києві було призупинено освітній процес у 59 школах.

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