На карантин закрито 40 столичних шкіл (список)



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Частково призупинено навчання у 19 школах

За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 59 школах. Це пов’язано із високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Зокрема, навчання призупинено повністю у 40 ЗЗСО, а частково у 19 – ЗЗСО», – уточнив Поворозник.

Так, за його словами, освітній процес призупинено:

Голосіївський район – 3 ЗЗСО (частково);

Дарницький район – всього 4 ЗЗСО, з них: 3 – повністю, 1 – частково;

Деснянський район – всього 4 ЗЗСО (повністю);

Дніпровський район – 4 ЗЗСО, з них: повністю – 1, частково – 3;

Оболонський район – всього 8 ЗЗСО, з них: повністю – 7, частково – 1;

Печерський район – всього 4 ЗЗСО (повністю);

Подільський район – 1 ЗЗСО (частково);

Святошинський район – всього 6 ЗЗСО, з них: 3 – повністю, 3 – частково;

Солом’янський район – всього 18 ЗЗСО, з них: повністю – 13, частково – 5;

Шевченківський район – всього 7 ЗЗСО, з них: 5 – повністю, 2 – частково.

Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Як повідомлялося, у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,1%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення.