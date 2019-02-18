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    На карантин закрито 40 столичних шкіл (список)

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    На карантин закрито 40 столичних шкіл (список)

    Частково призупинено навчання у 19 школах

    За інформацією Департаменту освіти і науки, наразі у Києві призупинено освітній процес у 59 школах. Це пов’язано із високим рівнем захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Зокрема, навчання призупинено повністю у 40 ЗЗСО, а частково у 19 – ЗЗСО», – уточнив Поворозник.

    Так, за його словами, освітній процес призупинено:

    • Голосіївський район – 3 ЗЗСО (частково);
    • Дарницький район – всього 4 ЗЗСО, з них: 3 – повністю, 1 – частково;
    • Деснянський район – всього 4 ЗЗСО (повністю);
    • Дніпровський район – 4 ЗЗСО, з них: повністю – 1, частково – 3;
    • Оболонський район – всього 8 ЗЗСО, з них: повністю – 7, частково – 1;
    • Печерський район – всього 4 ЗЗСО (повністю);
    • Подільський район – 1 ЗЗСО (частково);
    • Святошинський район – всього 6 ЗЗСО, з них: 3 – повністю, 3 – частково;
    • Солом’янський район – всього 18 ЗЗСО, з них: повністю – 13, частково – 5;
    • Шевченківський район – всього 7 ЗЗСО, з них: 5 – повністю, 2 – частково.

    Нагадаємо, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ. Таке рішення на початку поточного року прийняла постійна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

    Як повідомлялося, у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 8,1%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення.

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