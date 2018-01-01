На Київщині 19-річного хлопця на смерть збив потяг

Хлопець загинув під колесами потягу, перебуваючи у навушниках

У Броварах Київської області потяг на смерть збив хлопця, який переходив залізницю у навушниках. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області. Зазначається, що трагедія сталася сьогодні, близько 9:30, неподалік вокзалу. Загиблому броварчанину 19 років. Також додається, що хлопець переходив дорогу у невстановленому



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Хлопець загинув під колесами потягу, перебуваючи у навушниках

У Броварах Київської області потяг на смерть збив хлопця, який переходив залізницю у навушниках. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

Зазначається, що трагедія сталася сьогодні, близько 9:30, неподалік вокзалу. Загиблому броварчанину 19 років.

Також додається, що хлопець переходив дорогу у невстановленому місці.

На даний час тривають слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році на дорогах України сталося 2588 дорожньо-транспортних пригод за участю автомобільного транспорту, який надає послуги з перевезення пасажирів. З вини перевізників – майже 1300.