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    Перевізники пасажирів за рік скоїли майже 1300 ДТП, в яких загинуло 54 людей

    Порівняно з 2016 роком аварійність в Україні зросла
    За участю автомобільного транспорту, який надає послуги з перевезення пасажирів, у 2017 році на дорогах України сталося 2588 дорожньо-транспортних пригод. З вини перевізників – майже 1300. [READ_MORE] Про це повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк під час публічного звіту. «У 2017 році на
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    Аварія з автобусом в Ізюмі, 25 вересня 2017
    Аварія з автобусом в Ізюмі, 25 вересня 2017

    Порівняно з 2016 роком аварійність в Україні зросла

    За участю автомобільного транспорту, який надає послуги з перевезення пасажирів, у 2017 році на дорогах України сталося 2588 дорожньо-транспортних пригод. З вини перевізників – майже 1300.

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    Про це повідомив голова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк під час публічного звіту.

    «У 2017 році на автошляхах України сталося 2588 ДТП за участю автомобільного транспорту, який надає послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів», -  заявив Ноняк.

    Внаслідок цих ДТП, наголосив він, 160 осіб загинуло та 1824 особи дістали травми.

    Окрім того, Ноняк додав, що із зазначеної кількості -  2588 ДТП, «з вини водіїв ліцензованого автотранспорту за вказаний період сталося 1 295 ДТП, внаслідок яких 54 особи загинуло і 861 дістала травми різного ступеня».

    «Порівняно з 2016 роком аварійність в Україні зросла. Чому? У 2016 році не було мораторію, а в 2017 році - є мораторій, який продовжується і в 2018 році. Наводжу простий приклад. Є у підприємства 100 маршрутів. Ми виходимо кожного дня на рейдові перевірки. Рейдовими перевірками ми такого перевізника можемо позбавити 3 чи 5 маршрутів, але 90 чи 80 все одно продовжать працювати. І неможливо рейдовими перевірками в повній мірі виконати увесь нагляд і контроль», - зазначив Ноняк.

    За його словами, відсутність мораторію та повноваження працівників Державної служби України з питань безпеки на транспорті дозволили б перевірити місце, де зберігаються транспортні засоби, з'ясувати, чи проходить водій медогляд, чи оглядає транспорт механік, чи є ліцензія на здійснення перевезень тощо.

    «Якби ми провели такі повні перевірки, тобто увесь технологічний процес, тоді, я переконаний, низка підприємств, які вбивають і травмують наших людей на автошляхах, позбулися б ліцензії», - підкреслив Ноняк.

     

    Джерело: Укрінформ

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