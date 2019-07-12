На Київщині батько з гранатою в руках погрожував неповнолітній доньці



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Предмет, схожий на гранату «Ф-1», вилучили на місці події фахівці-вибухотехніки Фото: Нацполіція

43-річного чоловіка затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання

У селі Слобода Кагарлицького району агресивно налаштований чоловік погрожував «підірвати усіх».

Як Інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про погрози неповнолітній дитині. На місце події виїхав наряд групи реагування патрульної поліції.

Працівники поліції почали вести перемовини з дебоширом. Відволікши увагу чоловіка, поліцейські знешкодили хулігана. У цей час у будинку знаходилось п’ятеро дітей.

Предмет, схожий на гранату «Ф-1», вилучили на місці події фахівці-вибухотехніки.

43-річного чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вміст алкоголю в крові нападника становив 1.1 проміле.

Поліція відкрила два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення підозри чоловіку.

Поліцейські встановлюють шляхи походження вибухового предмету. Відомо, що чоловік у свій час брав участь у бойових діях на сході України.