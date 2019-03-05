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    На Київщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинку

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    <p>До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу</p> - На Київщині чоловік загинув під час пожежі у власному будинку

    До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу

    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка було виявлено вогнеборцями під час ліквідації пожежі

    У понеділок, 4 березня, сталася пожежа у житловому будинку в с. Катюжанка Вишгородського району Київщини. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району о 12:52.

    На виклик терміново було направлено рятувальників 39-ї Державної пожежно-рятувальної частини с. Нові Петрівці та 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Димер. По прибуттю було встановлено, що горить приватний житловий будинок на площі 54 кв. м, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час пожежі було виявлено тіло чоловіка 1959 року народження.

    Пожежу було локалізовано о 14:15 та повністю ліквідовано о 15:30.

    До гасіння пожежі залучалось 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 25 лютого до 3 березня) у Києві ліквідовано 137 пожеж.

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