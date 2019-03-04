За тиждень у Києві сталося 137 пожеж



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Пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева, 25 лютого Фото: ДСНС

Минулого тижня виникло 28 пожеж в екосистемах Києва

Впродовж минулого тижня (з 25 лютого до 3 березня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 262 виїзди. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Зокрема, за вказаний період ліквідовано 137 пожеж та 1 аварію. Також рятувальники 35 разів надавали допомогу громадянам міста та іншим службам Києва.

На пожежах минулого тижня врятовано троє громадян, 4 особи травмовано.

На водних об’єктах Києва загинула 1 особа. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах столиці загинуло 7 осіб, врятовано 11.

Минулого тижня виникло 28 пожеж в екосистемах Києва, їх загальна площа 11,22 га. Всього з початку року здійснено 42 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 16,747 га.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста.

Як повідомлялося, 26 лютого сталася пожежа в окремо розташованому павільйоні шиномонтажу на вул. Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці.

25 лютого сталася пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева.