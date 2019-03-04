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    За тиждень у Києві сталося 137 пожеж

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    <span>Пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева, 25 лютого</span> - За тиждень у Києві сталося 137 пожеж
    Пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева, 25 лютого
    Фото: ДСНС

    Минулого тижня виникло 28 пожеж в екосистемах Києва

    Впродовж минулого тижня (з 25 лютого до 3 березня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 262 виїзди. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Зокрема, за вказаний період ліквідовано 137 пожеж та 1 аварію. Також рятувальники 35 разів надавали допомогу громадянам міста та іншим службам Києва.

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    На пожежах минулого тижня врятовано троє громадян, 4 особи травмовано.

    На водних об’єктах Києва загинула 1 особа. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах столиці загинуло 7 осіб, врятовано 11.

    Минулого тижня виникло 28 пожеж в екосистемах Києва, їх загальна площа 11,22 га. Всього з початку року здійснено 42 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 16,747 га. 

    Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 4 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста.

    Як повідомлялося, 26 лютого сталася пожежа в окремо розташованому павільйоні шиномонтажу на вул. Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці. 

    25 лютого сталася пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева.

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