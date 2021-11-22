На Київщині горе-матір вдруге залишила дворічну дитину напризволяще (фото)

Поліцейські склали на матір протокол за неналежне виконання нею батьківських обов’язків

21 листопада ввечері до поліції Білої Церкви зателефонували стурбовані сусіди, які повідомили, що в під’їзді будинку лише в одній білизні знаходиться малолітня дитина. На місце події одразу прибули патрульні поліцейські, а згодом і працівники ювенальної превенції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річна мати вкотре залишила свого дворічного сина вдома та пішла відпочивати з товаришами та розпивати алкогольні напої. Хлопчик самотужки відчинив двері квартири та пішов сходами під’їзду у пошуках матері лише у нижній білизні і без взуття.

Поліцейські доставили дитину до місцевого реабілітаційного центру.

Надалі матір буде викликана на комісію з захисту прав дітей, де також будуть присутні представники соціальної служби міста та ювенальні поліцейські. Згодом вони ухвалять рішення щодо вирішення цієї проблеми, аби попередити негативні наслідки для дитини в майбутньому.

Відносно матері ювенальні поліцейські склали протокол за неналежне виконання нею батьківських обов’язків за ч.2 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, правоохоронці встановили, що наприкінці вересня мати вже залишала сина вдома, коли вживала алкогольні напої з товаришами. Того дня хлопчик, прокинувшись, вийшов на пошуки матері у двір без одягу лише з однією пустушкою.

Як повідомлялося, у вересні цього року перехожі на вулиці виявили жінку, що спала на вулиці, а поруч плакав її маленький син. Коли інспектори прибули на виклик, мами хлопчика вже не було на місці. Вона пішла, залишивши сина.