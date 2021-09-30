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    У Києві п’яна мати покинула маленького сина посеред вулиці (фото)

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    Дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції - У Києві п’яна мати покинула маленького сина посеред вулиці (фото)
    Дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Правоохоронці склали на жінку два адміністративні протоколи

    До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що нетвереза мати спить на вулиці, а поруч плаче її син. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Коли інспектори прибули на виклик, мами хлопчика вже не було на місці. Вона пішла, залишивши сина. З дитиною була лише жінка, яка заявила до поліції про правопорушення.

    Патрульні взялися обстежувати прилеглі території й невдовзі виявили матір хлопчика. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кричала. Інспектори затримали її та разом із сином доставили до Оболонського управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.

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    У Києві п’яна мати покинула маленького сина посеред вулиці (фото)
    У Києві п’яна мати покинула маленького сина посеред вулиці (фото)

    На жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

    Поліцейські ювенальної превенції прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Хлопчика патрульні відвезли до лікарняного закладу, де його оглянули лікарі.

    Наразі дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції.

    Теги: Національна поліція України Київ діти алкогольне сп'яніння батьки
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    У Києві п’яна мати покинула маленького сина посеред вулиці (фото)