У Києві п’яна мати покинула маленького сина посеред вулиці (фото)

Правоохоронці склали на жінку два адміністративні протоколи

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що нетвереза мати спить на вулиці, а поруч плаче її син. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Коли інспектори прибули на виклик, мами хлопчика вже не було на місці. Вона пішла, залишивши сина. З дитиною була лише жінка, яка заявила до поліції про правопорушення.

Патрульні взялися обстежувати прилеглі території й невдовзі виявили матір хлопчика. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кричала. Інспектори затримали її та разом із сином доставили до Оболонського управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.

На жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Поліцейські ювенальної превенції прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Хлопчика патрульні відвезли до лікарняного закладу, де його оглянули лікарі.

Наразі дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції.