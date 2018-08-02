На Київщині горів ресторан
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Фото: ДСНС
Ліквідація пожежі у ресторані в місті Славутич
Вогнем знищено побутову кімтану для персоналу ресторану
У середу, 1 серпня, вранці сталася пожежа у ресторані в місті Славутич Київської області.
Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, прибувши на місце виклику рятувальник з’ясували, що сталося загорання в побутовій кімнаті для персоналу на 2-му поверсі ресторану ТОВ «Славутич ресто паб».
Завдяки оперативному прибуттю пожежу було локалізовано о 05:46 та повністю ліквідовано о 06:01.
Вогнем знищено диван, крісла, вікно, пошкоджено облицювання стін та стелі кімнати і коридору, речі працівників.
Причина пожежі та збитки від неї – встановлюються.