На Київщині горів ресторан

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Фото: ДСНС Ліквідація пожежі у ресторані в місті Славутич

Вогнем знищено побутову кімтану для персоналу ресторану

У середу, 1 серпня, вранці сталася пожежа у ресторані в місті Славутич Київської області.

Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, прибувши на місце виклику рятувальник з’ясували, що сталося загорання в побутовій кімнаті для персоналу на 2-му поверсі ресторану ТОВ «Славутич ресто паб».

Завдяки оперативному прибуттю пожежу було локалізовано о 05:46 та повністю ліквідовано о 06:01.

Вогнем знищено диван, крісла, вікно, пошкоджено облицювання стін та стелі кімнати і коридору, речі працівників.

Причина пожежі та збитки від неї – встановлюються.