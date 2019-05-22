На Київщині люди перекрили трасу через будівництво свинокомплексу (фото)



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Фото: Стоп корупції

Свинокомплекс зводять упритул до житлової забудови

У селі Перемога Баришівського району місцеві жителі перекрили дорогу на знак протесту проти будівництва свинокомплексу. Акцію протесту підтримали майже сто осіб. Вони постійно ходять проїжджою частиною та блокують рух транспорту. Про це повідомляє «Стоп корупції».

СП ТОВ «Ниви Переяславщини» планує розмістити свинокомплекс продуктивністю 50 тис. голів за рік з живою вагою 5,5 тис. тонн у селі Перемога. При цьому підприємство має дозвіл лише на проведення підготовчих робіт. Проте, сам комплекс майже завершений. У разі отримання позитивного висновку, буде узаконено розміщення тваринницької ферми, яка вже діє в порушення вимог чинного законодавства, і всі жителі села, а це 1600 людей, будуть жити на межі екологічної катастрофи. Адже з роботою такого об'єкта одразу виникає проблема з утилізацією відходів життєдіяльності тварин. У підземні води та ґрунти потраплятиме гній, який міститиме близько 400 небезпечних елементів, серед яких важкі метали, антибіотики, пестициди, гормони, а також патогенні віруси й бактерії, гельмінти. Також місцевим загрожує забруднення повітря, адже довкола підприємства воно насичене аміаком, сірководнем, алергенами.

«Свинокомплекс зводять упритул до житлової забудови. Фактично людей хочуть отруїти та ставлять під загрозу життя та здоров'я селян», – розповів активіст ГО «Стоп корупції» Костянтин Варшавський.

Після завершення акції учасники підуть до свинокомплексу для фіксації будівництва на акті огляду.