На Київщині молодик побив жінку та намагався зґвалтувати



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Зловмисника затримано та взято під варту

За клопотанням прокуратури Київської області взято під варту 39-річного чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження потерпілій в м. Біла Церква та намагався її зґвалтувати. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Установлено, що у серпні поточного року, у вечірній час, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на вулиці поблизу одного із кафе в м. Біла Церква, побачив жінку та вирішив її зґвалтувати. Так, застосувавши до потерпілої фізичне насильство, зловмисник наніс їй удари руками по голові. Після цього, чоловік намагався зґвалтувати жінку, однак остання почала кликати про допомогу. В результаті чого, зловмисника було затримано», - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Білоцерківської місцевої прокуратури 39-річному чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 152 КК України (незакінчений замах на зґвалтування).

За клопотанням місцевої прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.

Досудове розслідування триває.