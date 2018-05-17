На Київщині молодик розгулював із гранатами в рюкзаку (фото)

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Вилучені у броварчанина гранати

Поліція виявила у жителя Броварів дві гранати

На одній з вулиць міста Бровари, що під Києвом, поліцейські зупинили підозрілого перехожого. Під час поверхневого огляду у рюкзаку 35-річного чоловіка правоохоронці виявили дві гранати Ф-1. З якою метою він переносив небезпечні предмети наразі встановлюється. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Сам місцевий житель пояснює, що викрав гранати у незнайомих людей.

Відомо, що затриманий був неодноразово засуджений за різні види злочинів. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вирішується питання щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу.

Вилучене направили на експертизу.