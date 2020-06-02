На Київщині невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО (фото)



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Ударом ноги розбито пам'ятну дошку Фото: Миронівська міська рада

Поліція встановлює особу зловмисника

У ніч на вівторок, 2 червня, у Миронівці Київської області скоєно акт вандалізму. Невідомий розбив пам'ятну дошку, яку встановлено на честь матерів загиблих воїнів АТО. Про це повідомляє Миронівська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

Зловмисник лишив слід від черевика на дошці.

Поліція працює над встановленням особи та мети злочину.

У Миронівській міськраді просять усіх, кому відомі будь-які факти про цей акт вандалізму, допомогти у розслідуванні.

Крім того, голова ГО «Спілка воїнів-учасників АТО» пропонує винагороду за інформацію про зловмисників. Телефон - 097 939 60 28 - Ігор Педченко.