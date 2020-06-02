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    На Київщині невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО (фото)

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    Ударом ноги розбито пам'ятну дошку - На Київщині невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО (фото)
    Ударом ноги розбито пам'ятну дошку
    Фото: Миронівська міська рада

    Поліція встановлює особу зловмисника

    У ніч на вівторок, 2 червня, у Миронівці Київської області скоєно акт вандалізму. Невідомий розбив пам'ятну дошку, яку встановлено на честь матерів загиблих воїнів АТО. Про це повідомляє Миронівська міська рада на своїй сторінці у Facebook.

    Зловмисник лишив слід від черевика на дошці.

    Поліція працює над встановленням особи та мети злочину.

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    На Київщині невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО (фото)
    На Київщині невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО (фото)

    У Миронівській міськраді просять усіх, кому відомі будь-які факти про цей акт вандалізму, допомогти у розслідуванні.

    Крім того, голова ГО «Спілка воїнів-учасників АТО» пропонує винагороду за інформацію про зловмисників. Телефон - 097 939 60 28 - Ігор Педченко.

    Національна поліція України АТО вандалізм Київщина пам'ятник
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