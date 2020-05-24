На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил



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На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил Фото: Нацполіція

За фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого)

На Харківщині у селищі Слобожанське група дітей віком від 6 до 11 років задля розваги повалила на кладовищі 13 пам’ятників.

Про це повідомили у поліції області.

Про вандалізм правоохоронців повідомила жінка, яка прийшла на могилу сина і почула шум на кладовищі. Вона побачила, що діти розхитували хрест на одній з могил.

Малолітні помітили жінку та втекли, але вона пішла за ними та біля під'їзду одного з будинків поговорила з дітьми про їхній вчинок. Після цього зателефонувала в поліцію. На виклик виїхали слідчі, дільничий офіцер, а також працівники ювенальної превенції.

Правоохоронці кажуть, що учасниками події є двоє братів 6 та 11 років та 10-річна дівчинка. Також встановлюється причетність до скоєння злочину 9-річної дівчинки, яка запропонувала своїм товаришам розважитись таким чином.

За фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 7 років тюремного ув'язнення.