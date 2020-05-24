  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил

    • Розсилка
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил - На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    Фото: Нацполіція

    За фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого)

    На Харківщині у селищі Слобожанське група дітей віком від 6 до 11 років задля розваги повалила на кладовищі 13 пам’ятників.

    Про це повідомили у поліції області.

    Про вандалізм правоохоронців повідомила жінка, яка прийшла на могилу сина і почула шум на кладовищі. Вона побачила, що діти розхитували хрест на одній з могил.

    Малолітні помітили жінку та втекли, але вона пішла за ними та біля під'їзду одного з будинків поговорила з дітьми про їхній вчинок. Після цього зателефонувала в поліцію. На виклик виїхали слідчі, дільничий офіцер, а також працівники ювенальної превенції.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    На Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці кажуть, що учасниками події є двоє братів 6 та 11 років та 10-річна дівчинка. Також встановлюється причетність до скоєння злочину 9-річної дівчинки, яка запропонувала своїм товаришам розважитись таким чином.

    За фактом порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 7 років тюремного ув'язнення.

    діти вандалізм Харківщина поховання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ