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    На Київщині під час пожежі загинув чоловік

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    На Київщині під час пожежі загинув чоловік

    Тіло безхатченка виявили на ліжку в будинку

    У середу, 22 травня, сталася пожежа у приватному житловому будинку у м. Сквира Київської області. Інформація про загорання надійшла до оперативно-диспетчерського служби Сквирського району о 20:48.

    На місце пожежі було направлено рятувальників 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області, по прибуттю на місце встановлено, що горіло ліжко в житловій кімнаті. На місці події виявили тіло загиблого чоловічої статі, безхатченка 1985 р. н.

    Пожежу було локалізовано о 21:08 та о 21:16 повністю ліквідовано. Внаслідок пожежі було частково знищено матрац та постіль .

    Причина загорання встановлюється.

    Як повідомлялося, за тиждень з 13 по 19 травня столичні вогнеборці ліквідували 113 пожеж та 3 аварії. На пожежах загинула 1 особа.

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