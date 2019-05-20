Пожежі та замінування: за тиждень столичні рятувальники виїжджали на виклики понад 200 разів



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Пожежа у 5-поверховому житловому будинку на вул. Вишгородська, 46-В 15 травня Фото: ДСНС

Минулого тижня на пожежі у Києві загинула людина

Минулого тижня (з 13 по 19 травня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 227 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

За тиждень столичні вогнеборці ліквідували 113 пожеж та 3 аварії. На пожежах загинула 1 особа, травмовано 4 особи та врятовано трьох людей.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 12 разів, ще 27 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом тижня в екосистемах міста виникло 7 пожеж на площі 0,17 га. Загалом з початку року здійснено 334 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 127,973 га.

Протягом даного періоду підрозділи Гарнізону здійснили 20 виїздів для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 334 виїзди (за аналогічний період 2018 року – 61 виїзд) за заявками щодо замінування об’єктів Києва. Усі виїзди виявилися хибними.

На водних об’єктах міста протягом тижня загинула 1 особа. Загалом, з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 18 людей, врятовано 15 осіб.