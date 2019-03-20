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    На Київщині під потяг потрапило двоє людей

    • Розсилка
    На Київщині під потяг потрапило двоє людей

    Чоловік загинув під колесами потяга

    Сьогодні на Київщині сталося три ДТП із загиблими.

    Так у Білоцерківському районі 49-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням, здійснив з’їзд з дороги, зіштовхнувся з деревом та загинув на місці. Загиблий був мешканцем Білої Церкви. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    В Іванківському районі неподалік села Кухарі водій легкового автомобіля «Форд» здійснив наїзд на пішохода. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що 33-річний житель Житомирської області переходив дорогу та внаслідок наїзду автомобіля загинув на місці. Тіло загиблого направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

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    Вантажний автомобіль здійснив наїзд на жінку у Києво-Святошинському районі. Про це на лінію 102 повідомили очевидці події.

    Слідчо-оперативна група, прибувши на місце, встановила, що автомобіль рухався по трасі Київ – Чоп та скоїв наїзд на жінку, яка переходила дорогу у недозволеному місці. Від отриманих тілесних ушкоджень вона загинула на місці. Особу пішохода встановлюють.

    На станції Тарасівка у Києво–Святошинському районі чоловік потрапив під потяг та загинув на місці, його особу встановлюють, а в Білій Церкві 46-річна жінка переходила колію та зазнала тяжких травм від зіткнення з електропотягом та перебуває в лікарні.

    За даними фактами відкрито кримінальні провадження. Поліція встановлює деталі скоєних правопорушень та закликає дотримуватись правил безпеки.

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