  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині почалися планові відключення електроенергії

    • Розсилка
    На Київщині почалися планові відключення електроенергії

    Відключення електроенергії заплановано в 21 районі Київської області

    З 4 березня в Київській області планово відключатимуть світло.

    Як повідомляють у «Київобленерго», енергетики будуть ремонтувати електромережі та міняти лінії електропередач.

    Відключення електроенергії заплановано в двадцять одному районі Київщини. Світло також вимикатимуть в частині населених пунктів Ірпінського регіону.

    На сайті «Київобленерго» у розділі «Планові відключення» можна подивитися графік, точні адреси, час робіт та причини відключень.

    Графік не стосується аварійних відключень.

    Як повідомлялося, операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрям у структурі енергетичного холдингу ДТЕК – «ДТЕК Нафтогаз» - стала власником 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго», що раніше належали групі VS Energy International Ukraine (ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»).

    Читайте також матеріал «Главкома»

    Джерело: Погляд

    Читайте також
    електроенергія Київщина ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ