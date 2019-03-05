На Київщині почалися планові відключення електроенергії



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Відключення електроенергії заплановано в 21 районі Київської області

З 4 березня в Київській області планово відключатимуть світло.

Як повідомляють у «Київобленерго», енергетики будуть ремонтувати електромережі та міняти лінії електропередач.

Відключення електроенергії заплановано в двадцять одному районі Київщини. Світло також вимикатимуть в частині населених пунктів Ірпінського регіону.

На сайті «Київобленерго» у розділі «Планові відключення» можна подивитися графік, точні адреси, час робіт та причини відключень.

Графік не стосується аварійних відключень.

Як повідомлялося, операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрям у структурі енергетичного холдингу ДТЕК – «ДТЕК Нафтогаз» - стала власником 24,99% акцій ПрАТ «Київобленерго», що раніше належали групі VS Energy International Ukraine (ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»).

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Джерело: Погляд