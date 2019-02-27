Платимо за електроенергію по-новому. Що треба знати споживачам? енергетика

Фіксувати показники лічильника необхідно 1-го числа місяця та передавати «Київським енергетичним послугам» з 1 по 4 число місяця Фото: Уніан

Вже у лютому українці почали отримувати платіжки з новими реквізитами

З початку 2019 року в Україні запрацювала нова модель роздрібного енергоринку. Вона розроблена за європейськими стандартами відповідно до закону «Про ринок електричної енергії», який набрав чинності 2017 року. Реформування здійснюється у два етапи. Перший вже розпочався у січні, а другий стартує з 1 липня – тоді почнуть діяти прямі контракти між промисловими споживачами та постачальниками електроенергії.

Реформування роздрібного енергоринку здійснюється задля запровадження конкуренції між компаніями, що постачають електроенергію кінцевим споживачам – населенню, бюджетним організаціям та непобутовим споживачам. Головна мета – зруйнувати монополію обленерго, через яку потерпали пересічні споживачі: часті відключення від мережі, падіння напруги, псування побутової техніки та заводського обладнання.

Починаючи з січня 2019 року припинили існування всі обленерго – на зміну прийшли нові постачальники, створені на базі тих же обленерго. А відтак вже у лютому українці почали отримувати платіжки з новими реквізитами за спожиту у січні електроенергію. Платити доведеться двом різним компаніям, створеним після розділення (анбандлінгу) обленерго: оператору-постачальнику та оператору системи розподілу. Перша формує платіжки і забезпечує розрахунки зі споживачами, друга – обслуговує мережі – фактично, це ті ж обленерго, але вони втратили можливість торгувати електроенергією.

Загалом в Україні було виділено зі складу обленерго 25 компаній, на яких покладені функції постачальника «універсальних послуг» (відповідно до закону «Про ринок електричної енергії») – вони на першому етапі реформування, тобто протягом найближчих двох років постачатимуть електроенергію побутовим споживачам за встановленою державним регулятором ціною, тоді як для промислових споживачів вже почали діяти вільні ринкові ціни – вони в рази вищі, ніж для побутових. Проте Закон про енергоринок зобов’язує вирівняти ціни для промисловості та побутових споживачів, тому не виключено, що з 1 липня тарифи для населення поповзуть вгору – в разі, якщо Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалить таке рішення.

За нової моделі за якість електропостачання відповідає розподільча компанія, тобто колишнє обленерго – в його обов’язки входить ремонт електричних ліній, підстанцій, встановлення лічильників споживачам.

До прикладу, в Києві транспортуванням електричної енергії тепер займається «ДТЕК Київські електричні мережі» (спадкоємиця «Київенерго»), а реалізацією електроенергії кінцевим споживачам (побутовим і промисловим) – ТОВ «Київські енергетичні послуги», визначене державою як єдиний постачальник універсальної послуги на території міста. Цим структурам доведеться спільно вирішувати проблему боргів, накопичених до початку 2019 року.

На кінець 2018 року побутові споживачі столиці залишилися винні за спожиту в 2018 р. електроенергію 494 млн грн, які мають бути сплачені компанії, що прийшла на зміну «Київенерго» – новому оператору системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі».

«Главком» звернувся до директора компанії-постачальника електроенергії – ТОВ «Київські енергетичні послуги» – Віктора Мельникова з проханням розповісти про те, що зміниться для споживачів внаслідок реформи ринку електроенергії.

Що конкретно змінилось для побутових і непобутових споживачів електроенергії з початку цього року, кому тепер платити попередні борги?

З 1 січня 2019 року за новими правилами функції постачання та розподілу електроенергії розділені між незалежними підприємствами – постачальником та оператором системи розподілу.

В Києві постачальником електроенергії для населення, малих непобутових споживачів та бюджетних установ з 1 січня стала компанія «Київські енергетичні послуги». Вона проводить розрахунки і приймає оплату за спожиту в 2019 році електроенергію.

Компанія також постачає електроенергію великим юридичним особам, які уклали з нами договір на поставку за вільними цінами.

За якість електроенергії, роботу електромереж, встановлення та заміну лічильників відповідає оператор системи розподілу (ОСР).

Це якось відобразиться на тарифах та платіжках для населення?

Тарифи на електроенергію для населення не змінилися.

У платіжках за січень, які кияни отримують у лютому, вказані нові реквізити для оплати за електроенергію. Сплачувати за електроенергію, спожиту з 1 січня 2019 року, необхідно «Київським енергетичним послугам». Тому ми просимо клієнтів бути уважними під час оплати квитанцій – ретельно перевіряти розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ та призначення платежу, щоб гроші помилково не зарахували попередньому постачальнику.

Нові реквізити також вказані в квитанціях і на сайті «Київських енергетичних послуг» kep.com.ua в розділі «Оплата». Щоб клієнтам було зручніше платити за спожиту електроенергію, вносити показники і слідкувати за споживанням електроенергії, працює зручний Особистий кабінет. Для входу можна використовувати старі логін і пароль до кабінету попереднього постачальника. Також реквізити оновлені в популярних у населення банках та інтернет-сервісах платежів.

Чи потрібно споживачам кудись звертатись, щось переоформляти, підписувати?

Компанія «Київські енергетичні послуги» обрана державою на два роки єдиним постачальником універсальної послуги на території Києва. Це значить гарантоване забезпечення безперервного та якісного постачання електроенергії населенню та малим непобутовим споживачам.

Для того, щоб клієнтам було зручніше, існує спеціальна спрощена процедура приєднання до договору універсальної послуги. Для приєднання до договору з новим постачальником достатньо просто продовжувати споживати електроенергію та сплачувати рахунки. Тож нікуди йти чи телефонувати не потрібно.

Кому тепер платити попередні борги?

Питання боргів за електроенергію, спожиту до 1 січня 2019 року потрібно вирішувати з попереднім постачальником – «ДТЕК Київські електромережі», який зараз виконує функцію оператора системи розподілу. Наскільки нам відомо, жителі Києва, у яких виник борг за 2018 рік, отримали від оператора квитанцію з проханням оплатити цей борг.

Деякі кияни помилково оплатили рахунки за спожиту у 2019 році електроенергію за старими реквізитами. Компанія «Київські енергетичні послуги» до кінця лютого отримає від попереднього постачальника перерахунок усіх помилково сплачених киянами коштів за спожиту в січні 2019 року електроенергію та відобразить суми в особових рахунках побутових клієнтів. Одразу після зарахування коштів в Особистому кабінеті на сайті https://kep.com.ua

До кого тепер звертатись, якщо зникло світло? Або якщо у споживача вкрали лічильник? Як здійснюються розрахунки зі споживачами, у яких вкрали лічильники електроенергії? Як діяти у випадку стрибка напруги та поламки побутових електроприладів?

Ці питання відносяться до сфери діяльності оператора системи розподілу (у Києві це «ДТЕК Київські електромережі»). Також до функцій цієї компанії входить: контроль якості електричної енергії, розвиток електромереж, встановлення та заміна лічильників, питання комерційного обліку електричної енергії.

Що буде з оплатою, якщо киянин помилково спрямував її за старими реквізитами? Що буде зі здійсненими раніше переплатами?

Деякі кияни помилково сплатили рахунки за спожиту вже в новому 2019 році електроенергію за старими реквізитами попередньому постачальнику. Для зручності наших клієнтів, щоб людям не довелось кудись іти, телефонувати чи писати якісь заяви, помилково відправлені кошти «ДТЕК Київські електромережі» перерахують новому постачальнику – «Київським енергетичним послугам». Ми врахуємо ці платежі і розподілимо по особовим рахункам. Після того, як кошти прийдуть, сума оплати за січень буде відображена у квитанціях за лютий, які кияни отримають у березні, та в Особистому кабінеті на сайті kep.com.ua.

Як після запуску нової моделі роздрібного енергоринку оплачуватимуть свої послуги споживачі, які забезпечені дво- та трьохзонними лічильниками?

Для побутових споживачів, які поставили собі дво- та трьохзонні лічильники, диференційовані тарифи залишилися без змін. Як і раніше, спожита з 23-ї вечора до 7-ї ранку електроенергія коштує вдвічі дешевше за наявності двозонного обліку.

До речі, через компанію «Київські енергетичні послуги» можна придбати енергоефективний набір Розумний WATT, в основі якого – двозонний лічильник з установкою «під ключ», LED-лампи та розумна розетка з таймером для автоматичного вмикання/вимикання електроприладів у заданий час. Завдяки такому комплексному підходу можна зекономити до 50% сімейних витрат на електроенергію. Розрахувати приблизну економію завдяки такому комплексному підходу можна завдяки онлайн-калькулятору.

Непобутові споживачі, які забезпечені дво- та трьохзонними лічильниками, після запуску нової моделі роздрібного енергоринку втратили можливість платити за диференційованим протягом доби тарифом, а змушені були платити по фіксованій прогнозній ціні. Це сталося через те, що дифтарифи на електроенергію були скасовані регулятором, але альтернативи не було створено через технічні неполадки системи зведення балансу купівлі-продажу електроенергії в ДП «Енергоринок». Не постраждали лише потужні промислові споживачі, які самостійно купують для себе електроенергію в «Енергоринку», тобто не користуються послугами компаній-постачальників.

Що робити, якщо киянин отримав платіжку з показниками лічильника, які відрізняються від фактичних на лічильнику?

Фіксувати показники лічильника необхідно 1-го числа місяця та передавати «Київським енергетичним послугам» з 1 по 4 число місяця. У клієнтів, які не встигли вчасно передати показники лічильника, кількість спожитих кіловат-годин розраховується по середньодобовому споживанню на підставі двох фактичних показників, переданих чи зафіксованих раніше. В такому випадку показники в платіжці можуть відрізнятися від фактичних на лічильнику. Їх можна скоригувати, щоб уже в наступному місяці отримати платіжку з точнішими даними.

Так, наприклад, зараз для цього можна до кінця лютого передати нашій компанії актуальні показники лічильника: через форму зворотного зв‘язку або Особистий кабінет на сайті kep.com.ua, за електронною поштою Hotline@keu.com.ua, або через нашу сторінку на Facebook fb.com/energoposlugykyiv. Як додаткова альтернатива, можна звернутися за телефонами контакт-центру (044/067/066) 277-18-18.

Наталка Прудка, «Главком»