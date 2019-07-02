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    На Київщині «поховали» Путіна (фото)

    • Розсилка
    На Київщині «поховали» Путіна (фото)

    Могильний пам’ятник Путіну встановили в Яготині

    У місті Яготин Київської області з'явився надгробок з ім'ям і фотографією президента країни-агресора Володимира Путіна. Про це повідомляється у соцмережі Facebook.

    Місцеві мешканці замовили гранітний пам'ятник і встановили його в людному місці.

    «Володимиру Володимировичу від щасливих Українців» - викарбовано на надгробку.

    Нагадаємо, у серпні 2018 року під будівлею посольства Росії у Києві, де відбувалася акція пам'яті загиблих під Іловайськом у 2014 році, активісти влаштували символічне спалення опудала президента Росії, загорнутого у прапор терористичної організації ДНР. 

    У грудні 2018 року на святкуванні Різдва Христового за григоріанським календарем у Національному музеї народної архітектури та побуту України теж спалили опудало Путіна. 

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