На Київщині «поховали» Путіна (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Могильний пам’ятник Путіну встановили в Яготині

У місті Яготин Київської області з'явився надгробок з ім'ям і фотографією президента країни-агресора Володимира Путіна. Про це повідомляється у соцмережі Facebook.

Місцеві мешканці замовили гранітний пам'ятник і встановили його в людному місці.

«Володимиру Володимировичу від щасливих Українців» - викарбовано на надгробку.

Нагадаємо, у серпні 2018 року під будівлею посольства Росії у Києві, де відбувалася акція пам'яті загиблих під Іловайськом у 2014 році, активісти влаштували символічне спалення опудала президента Росії, загорнутого у прапор терористичної організації ДНР.

У грудні 2018 року на святкуванні Різдва Христового за григоріанським календарем у Національному музеї народної архітектури та побуту України теж спалили опудало Путіна.