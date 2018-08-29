Під російським посольством спалили опудало Путіна



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Учасники акції вимагають покарати президента РФ Володимира Путіна за загибель українських бійців під Іловайськом

Під будівлею посольства Росії у Києві, де сьогодні відбувається акція пам'яті загиблих під Іловайськом у 2014 році, активісти влаштували символічне спалення опудала президента Росії, загорнутого у прапор терористичної організації ДНР.

В ході акції також планують оформити і передати звернення до Путіна як до особи, що відповідальна за порушення гарантій безпечного виходу з Іловайська, пише Обозреватель.

Як повідомлялося, організатори акції виклали під посольством РФ хрести із фотографіями загиблих під Іловайськом військових.

Як відомо, сьогодні, 29 серпня, – четверта річниця початку виходу українських військових з Іловайського котла Донецької області.

У Києві вшановують пам'ять загиблих у боях під містом Іловайськ Донецької області у 2014 році.

Бої за Іловайськ тривали з 6 серпня по 3 вересня 2014 року.

18 серпня, в ході запеклих боїв, українські силовики, що значною частиною складалися з добровольчих батальйонів, увійшли в Іловайськ.

Нашим військовим навіть удалося прорватися в центр міста й підняти синьо-жовтий прапор. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, однак після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні.

За даними СБУ, під Іловайськом на той час перебували 3,5 тисячі російських військових.

У ніч з 28 на 29 серпня глава РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні.

29 серпня вранці українські військові двома організованими колонами почали рух з міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами.

Обидві колони під час виходу із міста були розстріляні бойовиками та російськими регулярними частинами.

Згідно із розслідуванням ГПУ під час Іловайського котла загинули 366 військових, ще 429 — дістали поранення різного ступеня, а близько 300 — потрапили у полон.

Вісім українських бійців, які воювали в оточенні під Іловайськом у серпні 2014 року, вже три роки залишаються у полоні бойовиків.

Важкі втрати спонукали українське керівництво до укладення Мінського перемир'я в рамках контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ із залученням представників проросійських бойовиків.

Розслідування причин трагедії досі триває.

Раніше представники громадських організацій та активісти попросили президента Петра Порошенка видати указ, яким встановити 29 серпня Днем пам'яті полеглих героїв-захисників незалежної України.