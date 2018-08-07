На Київщині поліцейські впіймали п’яного водія автобуса



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Порушника було відсторонено від керування та складено адміністративний протокол

В селі Ковалівка на Київщині поліцейські виявили водія автобусу в стані алкогольного сп’яніння. Транспорт правоохоронці зупинили в рамках проведення комплексу цільових заходів під умовною назвою «Перевізник». Про це інформує Головне управління Національної поліції в Київській області.

Виявилося, що автобус перевозив робітників одного з підприємств. На момент зупинки кермувальник прямував до автопарку. На щастя, пасажирів в салоні вже не було.

Явні ознаки алкогольного сп’яніння водія поліцейські помітили під час перевірки документів. Від освідування чоловік відмовився.

Порушника було відсторонено від керування та складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції).

Міру покарання водієві встановить суд.

Нагадаємо, на Херсонщині в селищі міського типу Чаплинка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло молоде подружжя. За кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння знаходився військовий комісар.