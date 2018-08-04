На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя



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Через ДТП двоє дітей стали сиротами

На Херсонщині в селищі міського типу Чаплинка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло молоде подружжя. За кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння знаходився військовий комісар, повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За даними правоохоронців, аварія сталася 3 серпня приблизно о 21 годині 10 хвилині.

Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем ВАЗ-2106 здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження. Внаслідок ДТП чоловік та жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків.

За процесуального керівництва військової прокуратури Херсонського гарнізону ГУ Нацполіції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась в селищі міського типу Чаплинка.

Наразі винуватця трагедії затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Проводяться слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Військова прокуратура Південного регіону України висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих.