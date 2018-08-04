  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя

    • Розсилка
    На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя

    Через ДТП двоє дітей стали сиротами

    На Херсонщині в селищі міського типу Чаплинка сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло молоде подружжя. За кермом у стані сильного алкогольного сп’яніння знаходився військовий комісар, повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

    За даними правоохоронців, аварія сталася 3 серпня приблизно о 21 годині 10 хвилині.

    Військовий комісар, знаходячись у стані сильного алкогольного сп’яніння, керуючи власним автомобілем ВАЗ-2106 здійснив наїзд на подружжя К., 1991 та 1996 року народження. Внаслідок ДТП чоловік та жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці, а двоє неповнолітніх дітей залишились без батьків.

    За процесуального керівництва військової прокуратури Херсонського гарнізону ГУ Нацполіції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритого за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась в селищі міського типу Чаплинка.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя
    На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя
    На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя
    На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя
    На Херсонщині п'яний військовий комісар за кермом вбив молоде подружжя

    Наразі винуватця трагедії затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Проводяться слідчі та процесуальні дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

    Досудове розслідування триває.

    Військова прокуратура Південного регіону України висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблих.

    Читайте також
    ДТП Херсонщина смерть військові чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ