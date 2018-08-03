На Київщині поліція накрила наркопритон



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Виявлені у наркопритоні речові докази

39-річна місцева жителька в погребі облаштувала спеціальне приміщення для виготовлення і вживання наркотиків

На спецлінію 102 звернулися мешканці с. Козин Миронівського району Київщини, які повідомили, що зі сторони одного з приватних будинків поширюється різкий, неприємний запах ацетону.

В процесі встановлення обставин працівники поліції з’ясували, що 39-річна місцева жителька в погребі облаштувала спеціальне приміщення для виготовлення наркотиків, яке обладнала системою вентиляції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Господиня не тільки готувала наркотичний засіб, а й надавала помешкання та погріб друзям і знайомим для вживання наркотичних засобів.

Від такої «кулінарії» запах ацетону поширювався навкруги, що і привернуло увагу місцевих мешканців.

В зазначеному помешканні було проведено санкціонований обшук, де у погребі було виявлено «робочий інвентар» для виготовлення наркотиків та різну наркотичну сировину. Речові докази вилучено та направлено для проведення експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 317 Кримінального кодексу України (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).