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    На Київщині поліція вилучила підробної кави на 2 мільйони гривень

    Серед фальсифікованої продукції були зернова кава, розчинна і кавові напої
    Поліція виявила цехи і місця збуту фальшивої кави загальною вартістю 2 мільйони гривень. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. «Працівники обласного управління захисту економіки, Бориспільського відділу поліції та Бориспільської місцевої прокуратури вилучили понад 250 кг контрафактної продукції»,
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    Серед фальсифікованої продукції були зернова кава, розчинна і кавові напої

    Поліція виявила цехи і місця збуту фальшивої кави загальною вартістю 2 мільйони гривень.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    «Працівники обласного управління захисту економіки, Бориспільського відділу поліції та Бориспільської місцевої прокуратури вилучили понад 250 кг контрафактної продукції», —  йдеться в повідомленні.

    Для продажу використовували торгові знаки світових кавових виробників. Серед фальсифікованої продукції були зернова кава, розчинна і кавові напої.

    Під час проведення санкціонованих обшуків вилучили фальсифікат не тільки на підпільних виробництвах, але й в точках реалізації.

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    На Київщині поліція вилучила підробної кави на 2 мільйони гривень
    На Київщині поліція вилучила підробної кави на 2 мільйони гривень
    На Київщині поліція вилучила підробної кави на 2 мільйони гривень
    На Київщині поліція вилучила підробної кави на 2 мільйони гривень

    Також поліцейські вилучили обладнання, необхідну тару і записи з «чорнової» бухгалтерії.

    Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.

    Національна поліція України контрабанда продукти Київщина
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