На Київщині поліція вилучила підробної кави на 2 мільйони гривень
- Сьогодні, 21:58
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Серед фальсифікованої продукції були зернова кава, розчинна і кавові напої
Поліція виявила цехи і місця збуту фальшивої кави загальною вартістю 2 мільйони гривень.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
«Працівники обласного управління захисту економіки, Бориспільського відділу поліції та Бориспільської місцевої прокуратури вилучили понад 250 кг контрафактної продукції», — йдеться в повідомленні.
Для продажу використовували торгові знаки світових кавових виробників. Серед фальсифікованої продукції були зернова кава, розчинна і кавові напої.
Під час проведення санкціонованих обшуків вилучили фальсифікат не тільки на підпільних виробництвах, але й в точках реалізації.
Також поліцейські вилучили обладнання, необхідну тару і записи з «чорнової» бухгалтерії.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 229 (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.