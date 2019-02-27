На Київщині поліція затримала дезертира



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Чоловіка у 2014 році було призвано на військову службу та до місця несення служби він так і не прибув

Чоловік перебував у розшуку на території Києво-Святошинського району

Працівниками відділу розшуку злочинців та безвісно зниклих громадян поліції Київщини в ході проведення оперативно-розшукових заходів в селі Новосілки Макарівського району затримано 35-річного чоловіка, жителя села Княжичі, який перебував в активному розшуку на території Києво-Святошинського району за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 408 (Дезертирство) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Відомо, що чоловіка у 2014 році було призвано на військову службу та до місця несення служби він так і не прибув. За цим фактом військовою прокуратурою Львівського гарнізону було відкрито кримінальне провадження.

Весь цей час чоловік переховувався від слідства.

Наразі дезертира передано ініціаторам розшуку. Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, влітку 2018 року правоохоронці затримали в Кіровоградській області військовослужбовця, який дезертирував з української армії в анексованому Росією Криму.