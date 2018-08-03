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    На Кіровоградщині спіймали дезертира, який втік з армії ще на початку анексії Криму

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    На Кіровоградщині спіймали дезертира, який втік з армії ще на початку анексії Криму

    За інформацією СБУ, у 2015 році чоловік проходив службу за контрактом у Збройних Силах Росії

    Правоохоронці затримали в Кіровоградській області військовослужбовця, який дезертирував з української армії в анексованому Росією Криму.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби військової прокуратури Центрального регіону.

    Згідно з повідомленням, 1 серпня під процесуальним керівництвом військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону співробітники Служби безпеки України затримали в Кіровоградській області військовослужбовця Збройних Сил, який перебував у розшуку з 2014 року.

    Правоохоронці встановили, що на початку березня 2014 старший солдат військової частини, яка була дислокована в Криму, не з'явився до нового місця служби на материковій частині України. За інформацією СБУ, у 2015 році чоловік проходив службу за контрактом у Збройних Силах Росії.

    Звільнившись зі служби РФ, дезертир згодом повернувся додому, в Олександрійський район Кіровоградської області.

    Наразі проводяться слідчі дії з метою перевірки інформації щодо сприяння дезертиром військовому командуванню Росії в розвідувально-підривної діяльності проти України.

    Вирішується питання про відкриття другого кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

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